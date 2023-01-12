شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات قوية اليوم في مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.. المقاصة والجونة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، 6 مواجهات قوية في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الرابع عشر من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى، بين تليفونات بنى سويف مع لافيينا، أسمنت أسيوط مع كيما أسوان، شبان قنا مع مركز شباب طامية، مصر المقاصة مع الجونة، المدينة المنورة مع الألومنيوم، النصر للتعدين مع بترول أسيوط.

يحل فريق بترول أسيوط متصدر ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 30 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق النصر للتعدين صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة، ويسعى هشام عبد المنعم لمواصلة تحقيق الانتصارات والحفاظ على الصدرة، فيما يأمل فريق النصر للتعدين في استغلال عاملى الأرض والجمهور لإسقاط المتصدر وتضييق الفارق بينهما.

ويستقبل فريق مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة، فريق الجونة القابع في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، في مباراة نارية تساوى 6 نقاط، حيث يسعى طارق حجاج المدير الفني للمقاصة في تحقيق الفوز وخطف المركز الثالث من الجونة، فيما يأمل أحمد مصطفى بيبو في قيادة الجونة لتحقيق الفوز والاقتراب من صدارة مجموعة الصعيد.

ويحل فريق لافيينا الوصيف برصيد 29 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق تليفونات بنى سويف صاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط، في مواجهة سهلة للضيوف بقيادة جورج جاليدو الذى يأمل في تحقيق الفوز وانتظار هدية من النصر للتعدين، فيما يسعى التليفونات في انتزاع الثلاث نقاط من أجل التقدم في جدول الدورى.

وفى نفس التوقيت يلتقى أسمنت أسيوط "السادس" مع كيما أسوان "الثامن" في مباراة تبديل المراكز، شبان قنا "الثالث عشر" مع مركز شباب طامية "الثانى عشر"، المدينة المنورة "الأخير" مع الألومنيوم "السابع".

وتستكمل غدا الجمعة، مباريات الأسبوع الرابع عشر في مجموعة الصعيد بمواجهتى المنيا مع ديروط، وأخيرا الفيوم يسضيف فريق ملوى.