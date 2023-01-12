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ونش "الزمالك" يعود من قطر إلى القاهرة نهاية يناير

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القاهرة - سامية سيد - يعود محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى القاهرة قادما من قطر نهاية شهر يناير الجارى، بعد إنهاء المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر العضلة الخلفية، خلال مباراة سموحة بالجولة الافتتاحية للدوري الممتاز الجاري، وفاز بها الأبيض بهدفين نظيفين.

 

ويسير الونش، بشكل جيد، فى برنامجه التأهيلي الذى يخضع له فى قطر حاليًا،  خصوصاً أن اللاعب وصل لمرحلة متقدمة من التأهيل على أمل العودة سريعًا للملاعب، لا سيما أن المدافع الدولى لديه إصرار وعزيمة فى العودة سريعًا للملاعب، الأمر الذى يدفعه للتركيز جيدًا في التأهيل الذى يخضع له.

 

فى سياق مختلف قرر حازم إمام، قائد الزمالك، اعتزال كرة القدم والاكتفاء بالفترة الماضية التى قضاها داخل جدران القلعة البيضاء، بعد فترة طويلة من العطاء والبطولات المحلية والقارية مع أبناء ميت عقبة.

 

ومن المقرر أن يعمل حازم إمام داخل قطاع الناشئين بنادى الزمالك، بعدما رفض الانضمام لأحد الأندية التى فاوضته خلال الميركاتو الصيفى الماضى أو الميركاتو الشتوى الجارى، واقترب إمام من منصب نائب مدير قطاع الناشئين في الزمالك.

 

يذكر أن حازم إمام من اللاعبين التى أفرزها قطاع الناشئين الأبيض، وتم تصعيده للفريق الأول، وتمت إعارته للاتحاد السكندرى وتألق بشكل ملحوظ، ثم عاد لصفوف الزمالك، وانضم للمنتخب الوطنى فترات طويلة مع الأمريكى برادلى.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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