شكرا لقرائتكم خبر عن ونش "الزمالك" يعود من قطر إلى القاهرة نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى القاهرة قادما من قطر نهاية شهر يناير الجارى، بعد إنهاء المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر العضلة الخلفية، خلال مباراة سموحة بالجولة الافتتاحية للدوري الممتاز الجاري، وفاز بها الأبيض بهدفين نظيفين.

ويسير الونش، بشكل جيد، فى برنامجه التأهيلي الذى يخضع له فى قطر حاليًا، خصوصاً أن اللاعب وصل لمرحلة متقدمة من التأهيل على أمل العودة سريعًا للملاعب، لا سيما أن المدافع الدولى لديه إصرار وعزيمة فى العودة سريعًا للملاعب، الأمر الذى يدفعه للتركيز جيدًا في التأهيل الذى يخضع له.