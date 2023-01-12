الرمادى يحسم اليوم موقف مشاركة الصفقات الجديدة أمام حرس الحدود

القاهرة - سامية سيد - يحسم أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان موقف الصفقات الجديدة من المشاركة أمام حرس الحدود في المباراة التي تجمع الفريقين غدا الجمعة بالدوري.

وحسم أسوان أول صفقتين في الشهر الجاري بضم بلال السيد لاعب الاتحاد السكندري، وعلاء سلامة لاعب فاركو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ورفع فريق أسوان رصيدة نقطة جديدة من التعادل السلبي مع البنك الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 13 هدفا، بينما استقبل مرماه 13.

فيما جاء تشكيل أسوان كالتالي: "حراسة المرمي: "عمرو حسام، أحمد كاستلو، أحمد بلحاج، محمد مصطفى، محمد ناجي جدو، عماد فتحي، مصطفى عبد الرسول، ديلسون ماكامبي، أحمد خالد، محمد عطوة، على فتحي".