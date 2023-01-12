شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت مساء الاربعاء على استاد برج العرب بالاسكندرية وانتهت بالتعادل السلبى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز بكأس مصر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر 2021- 2022.

الفائز من الزمالك وبيراميدز ينتظر الفائز من الاهلى وسموحة

ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الاهلى وسموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى نهائى كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك فى شهر يناير

1_ كأس مصر الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

2- الزمالك ضد الأهلى 21 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساء.

4- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.