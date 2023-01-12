شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب إقامة ودية للمنتخب الأول فى مارس استعدادًا لمالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول من اتحاد الكرة الاتفاق على مباراة ودية للفراعنة في مارس المقبل استعددا لمواجهتي مالاوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كان 2024 بكوت ديفوار.

وكان منتخب مصر، فاز في الجولة الأولى على غينينا، بهدف نظيف، ثم خسر في الجولة الثانية من التصفيات أمام إثيوبيا، بثنائية نظيفة، ويمتلك 3 نقاط وهو نفس رصيد جميع فرق المجموعة لكن فارق الأهداف يضع الفراعنة في المركز الأخير.

طلب روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول من معاونيه إعداد قاعدة بيانات عن جميع لاعبى منتخبى مصر الأولمبى والشباب تتضمن جميع الأرقام والمعلومات بحيث يستطيع الخواجة البرتغالى تحديد العناصر التي يحتاجها المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة من بين هذين المنتخبين.

ويحظى عدد من لاعبى المنتخبين الأولمبى والشباب بإعجاب فيتوريا مثل حسام عبد المجيد والعربى بدر وأسامة فيصل من المنتخب الأولمبى، وعبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس وأحمد عبد الرحيم إيشو وصلاح باشا وأحمد شريف وأحمد نادر حواش من منتخب الشباب.