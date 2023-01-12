شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم فى القسم الثانى.. بترول أسيوط متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم، صدارة مجموعة الصعيد فى القسم الثانى برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن فريق لافيينا صاحب الوصافة برصيد 29 نقطة بعد مرور 13 جولة حتى الآن من المسابقة.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم..

1 بترول أسيوط 30 نقطة

2 لافيينا 29 نقطة

3 الجونة 27 نقطة

4 مصر المقاصة 25 نقطة

5 النصر للتعدين 19 نقطة

6 أسمنت أسيوط 17 نقطة

7 الألومنيوم 16 نقطة

8 كيما أسوان 16 نقطة

9 ديروط 15 نقطة

10 المنيا 14 نقطة

11 ملوى 14 نقطة

12 مركز شباب الطامية 13 نقطة

13 شُبان قنا 12 نقطة

14 الفيوم 12 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 10 نقاط

16 المدينة المنورة 9 نقاط

يحل فريق بترول أسيوط متصدر ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 30 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق النصر للتعدين صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة، ويسعى هشام عبد المنعم لمواصلة تحقيق الانتصارات والحفاظ على الصدرة، فيما يأمل فريق النصر للتعدين في استغلال عاملى الأرض والجمهور لإسقاط المتصدر وتضييق الفارق بينهما.

ويستقبل فريق مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة، فريق الجونة القابع في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، في مباراة نارية تساوى 6 نقاط، حيث يسعى طارق حجاج المدير الفني للمقاصة في تحقيق الفوز وخطف المركز الثالث من الجونة، فيما يأمل أحمد مصطفى بيبو في قيادة الجونة لتحقيق الفوز والاقتراب من صدارة مجموعة الصعيد.

ويحل فريق لافيينا الوصيف برصيد 29 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق تليفونات بنى سويف صاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط، في مواجهة سهلة للضيوف بقيادة جورج جاليدو الذى يأمل في تحقيق الفوز وانتظار هدية من النصر للتعدين، فيما يسعى التليفونات في انتزاع الثلاث نقاط من أجل التقدم في جدول الدورى.

وفى نفس التوقيت يلتقى أسمنت أسيوط "السادس" مع كيما أسوان "الثامن" في مباراة تبديل المراكز، شبان قنا "الثالث عشر" مع مركز شباب طامية "الثانى عشر"، المدينة المنورة "الأخير" مع الألومنيوم "السابع".