شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، وذلك استعدادا للقاء المرتقب أمام النادي الاسماعيلي.

واستعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة للنادي الإسماعيلي في الدوري، وخاصة مباراة حرس الحدود الأخيرة التي انتهت بهزيمة الاسماعيلي بهدفين نظيفين، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى الدراويش قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين يوم الجمعة المقبلة.

وكشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب عن خطة النادي للتدعيم في الميركاتو الشتوي الجاري، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: شوقي غريب طموحاته تكوين فريق قوي للتتويج بالبطولات، في الفترة الحالية لا توجد أسماء مطروحة للتدعيم، لدينا مجموعة من الناشئين تنتظر الحصول على الفرصة ولدينا 3 لاعبين أفارقة تحت السن يتم اختبارهم في الفترة الحالية قبل التعاقد معهم.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الاسماعيلي غدا الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية.

ونجح المقاولون العرب في حصد الفوز الثاني على التوالي له في الدوري، بعد التغلب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 18 ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض ذئاب الجبل 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في 6 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المقاولون 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.