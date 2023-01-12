شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع الرتوش الأخيرة مع محمود جابر على معسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الاتحاد المصري لكرة القدم جلساته مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، للوقوف على آخر تفاصيل معسكر شباب الفراعنة الذي ينطلق 23 يناير الجاري استعدادا لأمم إفريقيا المقرر انطلاقها في مصر في الفترة من 19 فبراير وحتى 12 مارس المقبلين.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر إقامة معسكر شباب الفراعنة لأمم أفريقيا للشباب المقرر انطلاقها فى مصر 19 فبراير المقبل، بشكل مبكر، حتى يحقق أكبر استفادة منه، خاصة أنها الفرصة الأخيرة قبل ضربة البداية في البطولة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وخاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تحت القيادة الفنية للمدرب محمود جابر مباراتين وديتين، في معسكر ديسمبر حيث خسر في واحدة من نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد، كما خسر من نظيره منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2 / 0 فى المباراة الودية الأخرى.