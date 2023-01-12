شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة الاتحاد السكندرى ويستعد لمواجهة بيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبيه بضرورة الاستعداد الجيد والتركيز على مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر وذلك بعد الاتفاق على غلق صفحة الاتحاد السكندرى والتى انتهت بالتعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الاربعاء.

وشدد فيريرا على لاعبيه بعدم التهاون أو التقصير في مواجهة بيراميدز خصوصاً أنه لا تقبل القسمة على إثنين ولا بديل فيها عن الفوز، خصوصاً أن الخاسر فيها سيودع بطولة كأس مصر مؤكداً على ثقته في اللاعبين وقدرتهم على تخطى عقبة الفريق السماوى والصعود إلى المباراة النهائية.

وأوصى المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة، لاسيما أن جميع المباريات المقبلة للزمالك صعبة وتتطلب منهم بذل جهد مضاعف من أجل حصد البطولات والألقاب، التي هدفها إسعاد جماهير الفريق الأبيض.

فى سياق مختلف يضع مجلس إدارة الزمالك الرتوش الأخيرة فى صفقة انتقال إيبوكا مهاجم سيراميكا من أجل إنهاء أزمة المهاجم الصريح، والتى يعانى منها الفريق بعد مطالبة فيريرا بضرورة التعاقد مع مهاجم هداف لحل أزمة العقم الهجومى الذى يعانى منه أبناء ميت عقبة فى الوقت الحالى. ورغم إصرار مسئولى سيراميكا على الحصول على 25 مليون جنيه، إلا أن مسئولى الزمالك طلبوا تسديد 20 مليون جنيه، مع إعارة أحد اللاعبين، ويعد البند الأخير حجر عثرة نحو إتمام الصفقة فى ظل تمسك أحمد سامى المدير الفنى لسيراميكا برفض مبدأ الإعارة لأى لاعب، وهو ما سيؤدى لإستغناء الأبيض عن لاعب.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.

بهذه النتيجة وصل الزمالك إلى النقطة 26 في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة بينما وصل الاتحاد السكندرى إلى النقطة 19 في المركز الخامس بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 مواجهات وخسر مثلها وتعادل في مباراة واحدة.