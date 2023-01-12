شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته الليلة لمواجهة ذئاب الجبل فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو اليوم الخميس استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة مساء غداً الجمعة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير استعداداّ لذئاب الجبل، ودخل الفريق الأصفر معسكر مغلق أمس الأربعاء ويسعى ” ميدو ” وجهازه المعاون فى إقامة المعسكر مبكرا لتجهيز اللاعبين نفسيا من خلال عقد العديد من الجلسات التحفيزية والنظرية من أجل تصحيح وضع الفريق الحالى الذى لا يليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

وخسر الاسماعيلى من حرس الحدود بهدفين دون رد فى الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 12 مباراة حقق فوز وحيد مقابل 4 تعادلات وسبعة هزائم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف.

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو، إلغاء مباراة الفريق الودية ضد بلبيس فى إطار برنامجه الإعدادى لمنافسات الدورى العام والتى كان مقرر لها الاثنين الماضى بعد أحداث استقالة مجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومى.