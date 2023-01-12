شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة إيهاب جلال تدريباته اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها الخامسة مساء غد الجمعة على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة، وعكف إيهاب جلال طوال الأيام الماضية على دراسة مباريات سيراميكا بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه باستمرار تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدورى والبحث عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

فى سياق آخر، عقد إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى فاركو، اجتماعاً مع لاعبيه شرح لهم طريقة عمله مؤكداً أن الالتزام والاجتهاد سيكون شعار التواجد فى التشكيل الأساسى، مشيراً إلى أن المشاركة ليست حكراً على لاعب بعينه وأن الاستبعاد سيكون مصير أى لاعب يثبت تقصيره فى التدريبات والمباريات.

وتعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادى خلفا للبرتغالى نونو الميدا الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج.