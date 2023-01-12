شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نحو العرش التاريخي.. ريال مدريد يتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لعام 2023، بفوزه على فالنسيا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1.

قبل نهاية شوط المباراة الأول، حصل الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد على ضربة جزاء، إثر عرقلة أثناء الانفراد بمرمى فالنسيا.

وتقدم بنزيما بثبات لتنفيذ ضربة الجزاء، وسدد الكرة على يسار حارس فالنسيا، مانحا فريقه هدف التقدم في الدقيقة 39.

واحتاج فالنسيا 20 ثانية فقط بعد انطلاقة الشوط الثاني، ليدرك هدف التعادل بأقدام اللاعب صامويل لينو.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وباءت كل محاولات الفريقين بالفشل، خاصة ريال مدريد، خلال الشوطين الثالث والرابع، قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل إلى المباراة النهائية.

وابتسمت ركلات الترجيح لفريق ريال مدريد، بعد فوزه بنتيجة 4-3.

ومن المقرر أن يتحدد الطرف الثاني في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الخميس، بالمباراة التي تجمع بين برشلونة وريال بيتيس.

ويقام نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأحد المقبل، على استاد الملك فهد الدولي.

ويأمل ريال مدريد في معادلة رقم غريمه الأزلي برشلونة، صاحب أكبر عدد من الألقاب في تاريخ السوبر الإسباني بـ13 لقبا حتى الآن.