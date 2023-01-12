شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سجل حضوره بهدف.. ميسي يؤمن صدارة باريس سان جيرمان للدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قاد الأسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي فريقه باريس سان جيرمان للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالفوز على أنجيه.

وخلال المباراة التي أقيمت (الأربعاء) ضمن لقاءات الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي، على ملعب حديقة الأمراء، سجل ميسي حضوره في أول مباراة يخوضها مع الفريق الباريسي بعد فوزه بكأس العالم 2022، وقاد الفريق للفوز 2-0.

تقدم باريس بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عبر لاعبه الواعد هوجو إيكيتيكي الذي شارك في المباراة أساسيا بدلا من كيليان مبابي.

وترك ميسي بصمته في اللقاء، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72، بعد هجمة منظمة أسكنها الشباك ببراعة.

ورفع ميسي رصيده بهذا الهدف إلى 13 هدفا خلال 20 مباراة خاضها بكل المسابقات هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، صنع خلالها 14 هدفا.

وعلى صعيد الدوري الفرنسي يعد هذا الهدف هو الثامن لميسي في المسابقة، مقابل صناعته 10 أهداف خلال 14 مباراة.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 47 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بفارق 6 نقاط عن لانس أقرب ملاحقيه.