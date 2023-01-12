شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة مدوية.. متذيل الدوري الإنجليزي يُقصي مانشستر سيتي من كأس الرابطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فجر فريق ساوثهامبتون مفاجأة مدوية (الأربعاء) بإقصاء نظيره مانشستر سيتي من دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسقط مانشستر سيتي في ملعب سانت ماري، معقل متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بهدفين دون رد سجلهما سيكو مارا وموسى ديجينو في الدقيقتين 23 و28.

ورغم تقدم ساوثهامبتون في النتيجة مبكرا، فإنه نجح في الحفاظ على تقدمه وسط تألق حارس مرماه جافين بازونو.

ولم ينجح الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في فك شفرة دفاع منافسه سواء بالثلاثي الأساسي جوليان ألفاريز وجاك جريليش وفيل فودين، أو حتى بعد مشاركة الثلاثي كيفن دي بروين ورودري وإيرلينج هالاند في الشوط الثاني، بينما أبقى جوارديولا على النجم الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء.

وبتلك الهزيمة خسر مانشستر سيتي فرصة التتويج بأول لقب في 2023، واستكمال مشواره في البطولة التي فقد لقبها الموسم الماضي لصالح ليفربول بعد هيمنة لـ4 مواسم متتالية، لتتبخر أحلامه في تحقيق اللقب التاسع ومعادلة رقم الريدز التاريخي في البطولة.

وفي مباراة أخرى تأهل فريق نوتنجهام فورست بعد مباراة ماراثونية أمام ضيفه ولفرهامبتون، بالفوز بركلت الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

تقدم ويلي بولي لفريق نوتنجهام في الدقيقة 18، وأدرك الضيوف التعادل عبر راؤول خيمينيز في الدقيقة 64.

وابتسمت ركلات الترجيح لأصحاب الأرض، حيث فاز فريق نوتنجهام فورست بنتيجة (4-3) ليتأهل للدور قبل النهائي برفقة فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد فاز على تشارلتون بثلاثية دون رد، بينما أسقط نيوكاسل منافسه ليستر سيتي بهدفين دون رد.