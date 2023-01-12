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في انتظار برشلونة أو بيتيس.. ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني

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الشارقة - اميمة ياسر -    

تأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، عقب فوزه على فريق فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وأقيمت المباراة مساء الأربعاء، على ستاد الملك فهد الدولي، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر الإسباني.

تقدم ريال مدريد عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، وتعادل صامويل لينو في الدقيقة 46 لمصلحة فالنسيا.

وبهذا الانتصار، سيواجه ريال مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، الفائز من مواجهة الدور نصف النهائي الأخر بين وريال بيتيس، المقرر إقامتها مساء الخميس.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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