شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: "نور الدين" ينجح فى اختبار الزمالك والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي إبراهيم نور الدين قدم مردودا جيدا هو ورفاقه خلال إدارتهم للقاء الزمالك والاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وأضاف عقل في الاستوديو التحليلي بـ"تليفزيون الخليج 365" الذى يقدمه عمر الأيوبي أن الحكم تمتع بلياقة بدنية جيدة وحافظ على هدوئه خلال فعاليات اللقاء، مما ساعده بشكل كبير في السيطرة على مجريات اللقاء الذى شهد التزاما وطاعة من لاعب الفريقين خلال المباراة التي احتسب فيها الحكم 28 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، في الوقت الذى سمح باستمرار اللعب فى الالتحام المشروع والتنافس العادل على الكرة طبقا للقانون، ولم يتدخل في الأخطاء الوهمية.

وتابع عقل أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء في مناسبتين لثنائي الاتحاد هشام صلاح ومحمد عبد العزيز، كما ظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 3 حالات تسلل في توقيت مناسب طبقا للبروتوكول، وسمحا باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة، وتعاونا مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.

كما نجح الحكم الرابع في السيطرة على المنطقة الفنية بشكل جيد في الوقت الذى تعاون ثنائي الـ"VAR" مع الحكم طبقا للبروتوكول.