شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يمنح لاعبى الاتحاد السكندرى راحة 48 ساعة بعد التعادل مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لاعبى سيد البلد راحة لمدة 48 ساعة، بعد التعادل أمام الزمالك سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
ويعود لاعبو الاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل للتدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها 19 يناير الجاري على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.
بهذه النتيجة وصل الزمالك إلى النقطة 26 في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة بينما وصل الاتحاد السكندرى إلى النقطة 19 في المركز الخامس بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 مواجهات وخسر مثلها وتعادل في مباراة واحدة.
ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي،خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي،خط الهجوم: سيف الجزيري.
وبدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكوم من حراسة المرمى: صبحى سليمان،خط الدفاع: خالد صبحى – عبد الله نصيب – هشام صلاح وصبري رحيل،خط الوسط: خالد الغندور – مورو ساليفو – محمود عبد العزيز،خط الهجوم : أوستين أموتو – أحمد عادل ميسى وإبراهيم حسن.