شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يمنح لاعبى الاتحاد السكندرى راحة 48 ساعة بعد التعادل مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لاعبى سيد البلد راحة لمدة 48 ساعة، بعد التعادل أمام الزمالك سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعود لاعبو الاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل للتدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها 19 يناير الجاري على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.

بهذه النتيجة وصل الزمالك إلى النقطة 26 في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة بينما وصل الاتحاد السكندرى إلى النقطة 19 في المركز الخامس بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 مواجهات وخسر مثلها وتعادل في مباراة واحدة.