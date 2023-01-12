شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى: كنت أحلم بالمشاركة مع الأهلي فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عمار حمدى، لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندرى، أن نادى الاتحاد كبير بالنسبة له، حيث إنه سبق ولعب له عامين، فهو ليس غريبا عليه، قائلا: "أنا مش غريب على الاتحاد".
وقال اللاعب فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم إنه يتمنى أن ينهى الموسم مع الاتحاد فى المربع الذهبى، حيث إن الاتحاد له الفضل عليه فى الانضمام للمنتخب الأولمبى، وسط طموح أن ينضم للفراعنة من بوابة الاتحاد السكندري، قائلا: "وجودى فى الاتحاد طريقى للانضمام للمنتخب". وأشار لاعب الاتحاد إلى أن كولر مدرب جيد، مضيفا أنه كان يحلم المشاركة مع الأهلى فى مونديال الأندية.
وأعلن محمد مصليحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، انتقال مروان عطية لاعب وسط الفريق لصفوف الأهلى بشكل رسمى.
وقال مصليحى، فى تصريحات عبر شاشة أون تايم سبورت، "الصفقة تمت ومروان عطية انتقل إلى النادى الأهلى.. الاتحاد حصل على عمار حمدى ومحمد محمود على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد".
وتابع: "غير صحيح أن عمار ومحمد محمود كانا يرفضان الانضمام للاتحاد السكندرى وكل ما يقال حول ذلك شائعات فقط".
وواصل: "عمار حمدى أفضل فتراته كانت مع الاتحاد السكندرى وتربطه علاقة مميزة بالجمهور، ومحمد محمود يرحب باللعب للاتحاد".