شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى: كنت أحلم بالمشاركة مع الأهلي فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمار حمدى، لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندرى، أن نادى الاتحاد كبير بالنسبة له، حيث إنه سبق ولعب له عامين، فهو ليس غريبا عليه، قائلا: "أنا مش غريب على الاتحاد".

وقال اللاعب فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم إنه يتمنى أن ينهى الموسم مع الاتحاد فى المربع الذهبى، حيث إن الاتحاد له الفضل عليه فى الانضمام للمنتخب الأولمبى، وسط طموح أن ينضم للفراعنة من بوابة الاتحاد السكندري، قائلا: "وجودى فى الاتحاد طريقى للانضمام للمنتخب". وأشار لاعب الاتحاد إلى أن كولر مدرب جيد، مضيفا أنه كان يحلم المشاركة مع الأهلى فى مونديال الأندية.