جريشة: معروف ارتكب خطأ لم أره فى أى دورى بالعالم فى واقعة طرد السعيد

القاهرة - سامية سيد - تحدث جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، عن واقعة شهدتها مباراة بيراميدز وفيوتشر، بعدما أشهر محمد معروف حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه عبد الله السعيد، ثم أمر باستمرار اللعب بشكل طبيعي قبل مغادرة اللاعب للملعب. وقال جريشة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "محمد معروف منح عبد الله السعيد بطاقة حمراء، وهذا أمر طبيعي لا تعليق عليه، لكن غير الطبيعي استمرار الكرة والسعيد أمام الحكم". وواصل الحكم الدولي السابق: "ما حدث امر غير مقبول في الدوري المصري ولا في أي دوري في العالم، أنا دعيت ربنا إن ما تدخلش هدف، إزاي الحكم يستأنف اللعب وكل اللاعبين أمامه بما فيهم أحمد الشناوي حارس المرمى".

وتعادل فريق فيوتشر أمام نظيره فريق بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء، على استاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

بدأت الإثارة مبكرا في الدقيقة التاسعة جاءت ركلة جزاء لصالح فريق فيوتشر بعد إعاقة من علي جبر لمحاولة مرور عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء، لكن مروان محسن أهدرها بين أحضان أحمد الشناوي.

بعدها بأقل من عشر دقائق، جاءت ركلة جزاء جديدة لصالح فريق فيوتشر بعد إعاقة من أحمد سامي لمحاولة مرور مروان محسن داخل منطقة الجزاء، ترجمها محمد رضا بوبو لهدف أول في اللقاء.