شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يتوج بكأس الجيزة لكرة السلة آنسات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق آنسات الصيد بكأس المركز الأول ببطولة منطقة الجيزة لكرة السلة مرحلة 18 سنة بعـــد انسحاب فريق نادي الزمالك من المباراة الختامية، وحصول الزمالك على المركز الثاني، وجاء نادي 6 أكتوبر فى المركز الثالث والبطل الأوليمبى فى المركز الرابع. وحصلت لاعبة الصيد سلمى مصطفى على جائزة هداف البطولة وأحسن لاعب فى البطولة.

وضمت قائمة نادي الصيد كلا من آلاء عمرو إمام، جومانة محمد عبد الحميد، زينة محمد عدلى، فاطمة جلال المغربل، فرح عمرو محمد، ليلي احمد يسر الدين، مريم تامر باهر، ملك احمد شادي، ندى تامر ماهر ، فريدة المستكاوى، ماهينور تامر شفيع، تالية شريف فاروق، جنة احمد شريف، جنى طارق محمد، حبيبة احمد على، حبيبة احمد عمر، حلا ايمن الحيني، سلمي مصطفى سيد، شريفة تامر يحيي، هنا محمد صلاح الدين، جنى حازم، ملك احمد، والجهاز الفنى والادارى يضم وائل الطناني رئيس الجهاز، محمود السداوى نائب رئيس الجهاز، سيد ابراهيم مدرب، مساعد مدرب زياد نبيل ، مخطط أحمال سعد ابو اليزيد ، الدكتورة أميرة يحيى طبيبة الفريق، على الخطيب مدير إدارى.



الصيد يتوج بكأس الجيزة لكرة السلة آنسات



الصيد يتوج بكأس الجيزة لكرة السلة آنسات



الصيد يتوج بكأس الجيزة لكرة السلة آنسات



الصيد يتوج بكأس الجيزة لكرة السلة آنسات



الصيد يتوج بكأس الجيزة لكرة السلة آنسات



الصيد يتوج بكأس الجيزة لكرة السلة آنسات