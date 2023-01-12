ساوثهامبتون يقصي مانشستر سيتي من كأس الرابطة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقصى ساوثهامبتون ضيفه مانشستر سيتي من كأس الرابطة الإنكليزية بفوزه عليه بهدفين دون مقابل الأربعاء ليبلغ المربع الذهبي للمسابقة.

افتتح الفرنسي سيكو مارا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 23 قبل أن يضيف المالي موسى دجينيبو الهدف الثاني في الدقيقة 28 من عمر المباراة.



كما بلغ نوتينغهام فورست نصف النهائي أيضاً بفوزه على وولفرهامبتون بركلات الترجيح (4-3) اثر نهاية المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).



وتقدم نوتينغهام فورست عن طريق ويلي بولي في الدقيقى 18، قبل أن يدرك راوول خيمينيز التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 64.

(بي إن سبورت)