الامارات | «العاصفة» و«الرئاسة» تتألقان في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت كل من هجن العاصفة وهجن الرئاسة، في افتتاح منافسات تحديات الشعارات الكبرى لمنافسات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان، مالك مؤسسة هجن الظبي، في مضمار الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، التي أقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وفازت هجن العاصفة بالمركز الأول في الشوط الرئيس للقايا البكار عن طريق «الشاهينية» التي قدمها غياث الهلالي، بينما صدارة الشوط الرئيس للقايا الجعدان جاءت من نصيب هجن الرئاسة بواسطة «شاهين»، تحت قيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري.

وسجلت هجن الشحانية ظهورها القوي في الشوط الثالث المخصص إلى اللقايا البكار، إذ قاد جار الله محمد المري «الوثبة» إلى الصدارة، أما الشوط الرابع للقايا الجعدان فقد ذهب إلى هجن زعبيل من خلال «شاهين» الذي قاده إلى القمة راشد محمد مروشد.

ودشنت مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في المهرجان من خلال 16 شوطاً لسن اللقايا في الفترة الصباحية، والتي أقيمت بميدان المرموم لمسافة خمسة كيلومترات.

وكان محمد زيتون المهيري، مضمر هجن الرئاسة، هو بطل التحديات الصباحية، إذ قاد «الشاهينية» لهجن الرئاسة إلى صدارة الشوط الأول للقايا البكار، وأضاف المهيري اللقب الثاني إلى شعار الرئاسة عن طريق «شاهين» بطل اللقايا الجعدان.

في المقابل تألق محمد عتيق بن زيتون من خلال الشوط الثالث للقايا البكار، والذي قدم من خلاله «الشاهينية» على الصدارة، وذهب لقب الشوط الرابع للقايا الجعدان إلى شعار هجن الرئاسة والمضمر محمد بن زيتون عن طريق «شاهين»، أما التوقيت الأفضل في الأشواط الصباحية فكان من نصيب «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة محمد زيتون المهيري، والذي حسم معركة اللقايا الجعدان في الشوط الـ13.

من جهة أخرى، تسجل شعارات أصحاب السمو الشيوخ اليوم، ظهورها الثاني في مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023، من خلال مشاركتها في تحديات سن اليذاع التي ستقام من خلال 29 شوطاً، منها 16 في الفترة الصباحية، و13 شوطاً مساء.

• تحديات سن اليذاع تقام اليوم من خلال 29 شوطاً، 16 في الفترة الصباحية، و13 شوطاً مساءً.