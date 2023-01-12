الامارات | 20 دولة تشارك في بطولة الشارقة لـ «الطيران الشراعي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد النسخة الرابعة من بطولة الشارقة الدولية الرابعة للطيران الشراعي، التي تنطلق منافساتها غداً بجبال الفاية، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي. وتشهد البطولة لأول مرة مشاركة العنصر النسائي، وسط نخبة من أبرز الطيارين يمثلون 20 دولة، وتقام منافساتها على مدار ثلاثة أيام.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً، أمس، في مقر مجلس الشارقة الرياضي، بحضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، ورئيس اتحاد الرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة، نصر النيادي، ونائب رئيس الاتحاد، يوسف حسن الحمادي، وعدد من المسؤولين.

وقال عيسى هلال الحزامي، إن تضافر جهود الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة تدفع الجميع إلى التفاؤل بنجاحات غير مسبوقة لهذا الحدث الذي يعكس صورة الإمارة الباسمة كواجهة رياضية عالمية. وشدد من جانبه نصر النيادي، على أن الجهود الكبيرة التي تقدمها الهيئات الحكومية والخاصة بالشارقة محل تقدير من اتحاد الرياضات الجوية.

وعن الجوانب الفنية، قال مدير البطولة عبيد المنصوري، إن باب التسجيل بدأ في الخامس من ديسمبر الماضي، وتم تسجيل كل من انطبقت عليهم الشروط من الجنسين، متمنياً أن يسهم الطقس في دعم جهود اللجنة المنظمة، وإن هناك خطة بديلة في حال زادت سرعة الرياح. البطولة تشهد في النسخة الحالية مشاركة العنصر النسائي للمرة الأولى.