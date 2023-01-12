الامارات | طموح المربع الذهبي يطارد الشارقة والنصر في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار مساء اليوم على الدور التمهيدي في مسابقة الدوري العام لكرة السلة، بإقامة ثلاث مباريات لحساب الجولة 14 والختامية: تستهل الأولى في السابعة بحلول الشارقة ضيفاً على شباب الأهلي في صالة الممزر بدبي، وتتبع في السابعة والربع بلقائي الظفرة ومستضيفه الوصل، والنصر أمام الوحدة على صالة نادي الجزيرة، في جولة يتشارك خلالها «الملك» و«العميد» طموح انتزاع ثانية بطاقات التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي، ومرافقة «فرسان دبي» إلى المربع الذهبي. ويدخل فريقا الشارقة والنصر جولة الختام وهما متشاركان وصافة الترتيب العام برصيد 19 نقطة لكل منهما، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي المتصدر. وتبدو مهمة «الملك» صعبة مقارنة بـ«العميد»، استناداً إلى المستوى الفني وقوة أداء المنافسين، خصوصاً أن مواجهات ذهاب التمهيدي في نوفمبر الماضي، ابتسمت بوجه النصر عقب فوزه العريض على الوحدة (107-73)، وتعثر الشارقة بالخسارة على أرضه أمام «فرسان دبي» (92-96).

بدوره يبحث الظفرة متذيل الترتيب برصيد 11 نقطة عن انتزاع انتصار شرفي بعد أن ودع البطولة رسمياً، خصوصاً أنه متأخر بفارق ثلاث نقاط عن الوحدة صاحب المركز السادس، وبفارق خمس نقاط عن البطائح في المركز الخامس.

وعلى الطرف الآخر، يبحث الوصل عن بلوغ النقطة 19، وتأكيد أحقيته في المركز الرابع، ويستند «الإمبراطور» في حظوظه على قوة أداء لاعبيه، ما قاده ذهاباً للفوز على الظفرة بنتيجة (89-70).