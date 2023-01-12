الامارات | منتخب الجودو ينتظم في معسكر بلغاريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتظم المنتخب الوطني الأول للجودو في معسكر الإعداد البدني والفني الدولي المقام حالياً في بلغاريا، بحضور العديد من منتخبات العالم، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة باريس غراند سلام 2023، التي تقام يومي 4 و5 فبراير المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس. وشهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً على التسجيل من مختلف دول العالم، للمشاركة في البطولة، حيث وصل عدد الدول التي أكدت حضورها حتى الآن إلى 65 دولة.

وتضم بعثة المنتخب في معسكر بلغاريا اللاعبين: غورام آرام في وزن تحت 66 كغم، وتلال شفيلي في وزن تحت 81 كغم، وغريغوري آرام في وزن تحت 90 كغم، وظفار كوسوف في وزن تحت 100 كغم، ولاعبتين هما ميثاء النيادي في وزن تحت 52 كغم، وباتسو التان في وزن تحت 57 كغم.