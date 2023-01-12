الامارات | السعودية تواجه عُمان بـ«فرصة واحدة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب السعودية مواجهة مصيرية، عندما يلتقي أمام نظيره العُماني في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في كأس الخليج الـ25، الساعة السابعة مساء اليوم، على استاد الميناء، إذ يحتل «الأحمر» المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بينما يمتلك «الأخضر» في رصيده ثلاث نقاط بالمركز الثالث.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء ولديه «فرصة واحدة» فقط للتأهل إلى نصف النهائي، وهي الفوز على عُمان دون النظر إلى نتيجة مباراة العراق واليمن في المجموعة نفسها، إذ يتصدر «أسود الرافدين» المجموعة برصيد أربع نقاط، ويحتل «اليمن السعيد» المركز الرابع من دون رصيد من النقاط، وأي نتيجة للفريقين لن تكون مؤثرة بالنسبة إلى السعودية، بينما في الوقت نفسه يدخل منتخب عُمان اللقاء ويمتلك فرصتين لضمان التأهل، وهما الفوز بأي نتيجة، والأمر نفسه بالنسبة إلى نتيجة التعادل التي تؤهل «الأحمر» إلى المربع الذهبي.

ورغم الأفضلية التي يمتلكها منتخب عُمان من ناحية حسابات التأهل إلى جانب مواجهة الصف الثاني لمنتخب السعودية، ولكن المردود الذي قدمه «الأحمر» أمام اليمن في الجولة الثانية يثير القلق لدى المدرب الكرواتي برانكو إيوانكوفيتش، إذ حقق عُمان فوزاً صعباً على اليمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل في الجولة الأولى مع العراق من دون أهداف.

وسيكون أكبر ما يؤرق برانكو هي أخطاء الدفاع، التي برزت في المباراة الماضية أمام اليمن، إلى جانب أن امتلاك «الأحمر» فرصتين للتأهل إلى نصف النهائي قد يؤثر في أداء اللاعبين، ويمنح الأفضلية لمنتخب السعودية.

في المقابل، يراهن المدرب سعد الشهري، على الدافع الذي يمتلكه «الأخضر» لتجاوز دور المجموعات، خصوصاً أن الفريق خسر أمام العراق، بعدما أقيمت المباراة في أجواء ماطرة أثرت في مردود اللاعبين، بينما يسعى الشهري إلى تكرار تفوق السعودية على عُمان، بعدما فاز «الأخضر» في آخر مواجهة جمعت المنتخبين في نسخة 2021 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

• منتخب عُمان يحتل المركز الثاني بأربع نقاط، بينما يمتلك «الأخضر» ثلاث نقاط.