الامارات | أفضلية تاريخية للعراق أمام اليمن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب العراق مواجهة حاسمة لضمان تأهله إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي الـ25، عندما يلتقي نظيره اليمني في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الأولى، مساء اليوم، على استاد البصرة الدولي، إذ يمتلك «أسود الرافدين» أفضلية تاريخية على اليمن تعزّز من حظوظ صاحب الأرض في تصدر المجموعة. بينما يكفيه نتيجة التعادل للتأهل إلى نصف النهائي.

ويتصدر العراق المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن عُمان الثاني، الذي يواجه السعودية في الجولة نفسها، بينما غادر منتخب اليمن البطولة بشكل رسمي، بعدما خسر أول مباراتين أمام كل من السعودية وعُمان.

ويدخل صاحب الأرض اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على السعودية في الجولة الثانية بهدفين دون رد، ليعوض تعثره في الجولة الأولى بتعادله أمام عُمان.

ويمتلك العراق أفضلية تاريخية أمام اليمن تعزّز من حظوظه في التأهل إلى المربع الذهبي، وضمان صدارة المجموعة الأولى، إذ التقى المنتخبان 13 مرة حقق خلالها «أسود الرافدين» الفوز في 10 مباريات وتعادلا في ثلاث مباريات، أما على مستوى بطولات كأس الخليج العربي، التقى المنتخبان ثلاث مرات، حقق العراق الفوز في مباراتين في نسختي 2013 بهدفين دون رد و2017 بثلاثة أهداف دون رد، بينما تعادل الفريقان في آخر مواجهة جمعتهما في نسخة 2019 من دون أهداف.

في المقابل، يدخل منتخب اليمن اللقاء بهدف تحقيق الفوز للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في بطولات كأس الخليج، إلى جانب الفوز للمرة الأولى على «أسود الرافدين».

ورغم خروج اليمن من دور المجموعات، لكن الفريق يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما قدم مباراة رائعة في الجولة الثانية أمام عُمان وخسر بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

• يتصدر العراق المجموعة الثانية بأربع نقاط، بينما غادر منتخب اليمن البطولة بشكل رسمي.