الامارات | موفق عبدالوهاب: كأس الخليج ساعدت المنتخبات على التأهل للمونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف اللاعب الدولي السابق لمنتخب العراق ومدير دائرة التربية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة العراقية، الدكتور موفق عبدالوهاب، إقامة دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم واستمرارها وتطويرها، بأنها أسهمت في وصول معظم المنتخبات الخليجية إلى اللعب في كأس العالم، وذلك منذ مشاركة الكويت في مونديال 1982، مبيناً أن الدعم الجماهيري والجهود التنظيمية المميزة أسهمت أيضاً في نمو البطولة من دورة إلى أخرى.

وقال الدكتور موفق عبدالوهاب، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الدور الكبير لهذه البطولة كان مميزاً، وقادت البطولة المنتخبات إلى الاستعانة بأفضل الكفاءات الفنية والإدارية والطبية العالمية، ما أدى إلى مشاهدتنا منتخبات وبطولات مميزة فنياً، بحيث أصبحت بطولة يترقبها الجميع، كما أسهم اختلاف المدارس التدريبية في أن تكون منافسات البطولة قوية». وأضاف: «إن تأهل معظم المنتخبات الخليجية إلى كأس العالم، يعتبر من مكاسب البطولة المهمة، بعد أن تطور مستواها الفني، بداية من تأهل منتخب الكويت لمونديال 1982، وأعقبها تأهل منتخبات العراق والإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر، لذلك باتت هذه البطولة محطة تنافسية مهمة لمنتخباتنا الخليجية».

وعبّر الدكتور موفق عبدالله الوهاب عن رغبته في أن تكون هناك بطولات لمنتخبات الخليج العربي لفئتي «الأولمبي» و«الشباب»، وكل الفئات السنية، إذ ستكون محطة مهمة لإعداد أجيال كروية تمتلك القدرة على المنافسة الدولية.