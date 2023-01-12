بعد تعادل الزمالك وفيوتشر وبيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر -

أسدل الستار، مساء الأربعاء، على منافسات اليوم الأول من منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2022 - 2023، والتي شهدت على 4 مباريات.

اُفتتحت مباريات الجولة بفوز سموحة على ضيفه طلائع الجيش بهدفين دون رد، وتعادل الداخلية مع ضيفه البنك الأهلي بثلاثة أهداف لكل فريق.

واختتمت مباريات الأربعاء بتعادل الزمالك أمام مضيفه الاتحاد السكندري سلبيًا، وتعادل فيوتشر أمام بيراميدز بهدف لكل فريق.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، في المركز الثالث يأتي الزمالك برصيد 26 نقطة، ويحل ببراميدز رابعًا برصيد 24 نقطة.

وستقام غدا الخميس مباراتين ضمن الأسبوع الثالث عشر من الدوري، حيث يستضيف غزل المحلة فريق إنبي، فيما يواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي.

ونستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز: