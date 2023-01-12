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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 11-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها ابلاغ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اتحاد الكرة بأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى انتهت فترة إيقافه اليوم، من حقه المشاركة بشكل طبيعى في المباريات مع الأهلى.

وليد عبد الرازق حكما للأهلى والمصري غدا فى الدورى

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وليد عبد الرازق حكما لمباراو الأهلي والمصري البورسعيدي في الأسبوع الثالث عشر بالدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدًا الخميس في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد برج العرب.

قال مروان عطية، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه حقق حلم حياته بالانتقال إلى صفوف الأهلي، ويتطلع إلى تحقيق مسيرة كبيرة مع الفريق للتتويج بكل البطولات في الفترة المقبلة.

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الاربعاء أن نادي الأهلي المصري يسعى إلى ضم محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الثلاثي خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو ومروان عطية صفقات الأهلي الجديدة ستدعم قائمة الفريق الأحمر التي توجهت إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض مباراته ضد المصري البورسعيدي غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المصري غدًا الخميس.

أبلغ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اتحاد الكرة بأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى انتهت فترة إيقافه اليوم، من حقه المشاركة بشكل طبيعى في المباريات مع الأهلى.

شارك مروان عطية لاعب وسط الأهلي الجديد في مران الفريق الأحمر لأول مرة اليوم الأربعاء بعد إعلان التعاقد معه قادما من الاتحاد السكندري لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

يفقد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود 6 لاعبين في مباراة المصري البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء غد الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

استعجل مسئولو النادى الأهلى نظراءهم فى الاتحاد التونسى لكرة القدم من أجل إرسال البطاقة الدولية لـ محمد الضاوى لاعب الفريق الجديد الشهير بـ"كريستو".

يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مصير رباعي الشباب محمد مغربي ومحمد فخري وعبد الرحمن مانو وكريم الدبيس من الخروج للإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اهتمام أكثر من نادى بالتعاقد مع الرباعى فى الميركاتو الشتوى الحالى، لاسيما وأنهم لا يشاركون مع الفريق الأحمر في المباريات منذ بداية الموسم الحالي.