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شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الأربعاء 11 / 1 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء 11 / 1 / 2023، 4 مباريات ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره الزمالك، والتقى فيوتشر مع بيراميدز، وواجه البنك الأهلى فريق الداخلية، وفى الختام مباراة طلائع الجيش وسموحة.
الزمالك يتعادل سلبياً مع الاتحاد السكندرى ويواصل نزيف النقاط فى سباق الدورى
تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.
فيوتشر يتعادل مع بيراميدز 1/1 ويعزز موقعه في وصافة الدوري
سموحة يفوز على طلائع الجيش بثنائية حسام حسن فى الدورى
حقق فريق سموحة بقيادة طارق العشرى فوزا صعبا على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، فى افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.