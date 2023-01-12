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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 11-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تعادل الفريق الأبيض مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب.

الزمالك يتعادل سلبياً مع الاتحاد السكندرى ويواصل نزيف النقاط فى سباق الدورى

تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.

وليد صلاح الدين: زوران تفوق على فيريرا فى مواجهة الزمالك والاتحاد

أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق المحلل لقناة أون تايم سبورت، أن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى التى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين نموذج لمدرب شغال صح ومدرب شغال غلط.

أكد زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، أن فريقه كان الأفضل أمام الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل وانتهت بالتعادل السلبي بينهما.

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن فريق الزمالك يمر بحالة غريبة تظهر بشكل عام على أداء اللاعبين فى مباراته أمام الاتحاد السكندري التى جمعت الفريقين اليوم.

غاب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته أمام الاتحاد السكندري، وانتهت بالتعادل السلبى مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

حصل الغانى مورو ساليفو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسيد البلد وأقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى.