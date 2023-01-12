شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 11-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 11-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تعادل الفريق الأبيض مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب.
الزمالك يتعادل سلبياً مع الاتحاد السكندرى ويواصل نزيف النقاط فى سباق الدورى
تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.
وليد صلاح الدين: زوران تفوق على فيريرا فى مواجهة الزمالك والاتحاد
أكد زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، أن فريقه كان الأفضل أمام الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل وانتهت بالتعادل السلبي بينهما.
غاب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته أمام الاتحاد السكندري، وانتهت بالتعادل السلبى مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.
حصل الغانى مورو ساليفو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسيد البلد وأقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى.
ظهر قميص كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودى وسط مدرجات جماهير الزمالك التي زحفت اليوم لاستاد برج العرب لمشاهدة مباراة فريقها أمام الإتحاد السكندرى في الجولة الثالثة عشر للدورى .