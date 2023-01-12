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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 1 / 2023، حيث شهدت الساحة العديد من الاخبار الرياضية ، تعادل الزمالك مع الاتحاد وتعادل فيوتنشر مع بيراميدز، ورحيل حلمي طولان من قيادة فريق البنك الأهلي.

الزمالك يتعادل سلبياً مع الاتحاد السكندرى ويواصل نزيف النقاط فى سباق الدورى

تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.

باسم مرسى يعتذر لجمهور الإسماعيلى: أنتم على رأسى

قال باسم مرسي مهاجم فريق الإسماعيلي، إن ما حدث في مباراة حرس الحدود الأخيرة أمر شخصى مؤكداً على تقديره واعتزازه بجماهير الدراويش خاصة أن الأمر مجرد سوء تفاهم حدث عقب اللقاء وسط أجواء شابهها التوتر والعصبية حزناً على الهزيمة لافتاً إلى أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لعودة الانتصارات من جديد.

مروان عطية : اللعب للأهلى شرف كبير وطموحاتى بلا حدود

فضلت الأهلي لتحقيق حلم الطفولة ورفضت بسببه عروضًا مغرية المنافسة في الدوري قوية.. والأهلي قادر على استعادة الدرع، حضرت مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد.. وحلمت وقتها بارتداء الفانلة الحمراء

حرس الحدود يضم مهاجم منتخب نيجيريا للمحليين.. رسميًا

حصل نادي حرس الحدود، على خدمات، فلانتين أودو، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي ابيا وريرز النيجيري، بداية من يناير الجاري لدعم صفوف فريقه الهجومية.

فيوتشر يتعادل مع بيراميدز 1/1 ويعزز موقعه في وصافة الدوري

تعادل فريق فيوتشر أمام نظيره فريق بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

محافظ أسوان يجتمع مع الرمادى والإدارة ويعد بتوفير الدعم للفريق

عقد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية اجتماعا مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى والجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادى واللاعبين عقب مران اليوم، مطالبا الجميع بالحفاظ على الإستقرار وإستثمار نجاحات الجهاز الفنى واللاعبين.

شاهد الجهاز الفنى لمنتخب مصر يتابع مباراة فيوتشر وبيراميدز.. صور

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي في مباراة فيوتشر وبيراميدز التي تقام بإستاد السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري، برفقة محمد غرابة المدير الإداري و الجهاز المعاون.

السكة الحديد يتعاقد مع عبدالله ناصر لاعب المريخ البورسعيدى

نجح فريق السكة الحديد، في الحصول على توقيع عبدالله ناصر لاعب المريخ البورسعيدي، فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، في ظل المنافسة على التأهل للدور الممتاز الموسم المقبل.

ميدو يصحح أخطاء لاعبى الإسماعيلى استعدادا لمواجهة المقاولون

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي المران الرئيسي منذ قليل على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية ،وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة المقاولون العرب بعد غدٍ الجمعة لحساب الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري الممتاز.

البنك الأهلى يوجه الشكر لحلمى طولان ..و أمير عبد العزيز مديرا فنيا مؤقتا

قررت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لحلمي طولان المدير الفني لفريق البنك الأهلي وجهازه المعاون علي ما قدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة .

مورو ساليفو رجل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

حصل الغانى مورو ساليفو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسيد البلد وأقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى.