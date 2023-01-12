شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: زوران تفوق على فيريرا فى مواجهة الزمالك والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق المحلل لقناة أون تايم سبورت، أن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى التى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين نموذج لمدرب شغال صح ومدرب شغال غلط. وقال وليد صلاح الدين، فى برنامج ستوديو مصر بقناة أون تايم، إن نقطة الاتحاد تحسب للمدرب زوران مقابل تعادل الزمالك يحسب ضد فيريرا، فهذه المباراة من أسوأ التعاملات من فيريرا فى كل حاجة بتتعمل غلط. وأضاف صلاح الدين أن التغييرات لم تعط المردود وكأنه يلقى بالأوراق فى الملعب لمجرد التغيير مع ترك لاعبين بمستوى غير جيد فى الملعب مثل المثلوثى وعمرو السيسى، فلاعبو الفريق ليس لديهم حماس، كما أن لاعبى الاتحاد أخطأوا انهم لم يطمعون فى المباراة.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.

بهذه النتيجة وصل الزمالك إلى النقطة 26 في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة بينما وصل الاتحاد السكندرى إلى النقطة 19 في المركز الخامس بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 مواجهات وخسر مثلها وتعادل في مباراة واحدة.