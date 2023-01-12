شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد: كنا الأفضل من الزمالك .. وينقصنا تسجيل هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، أن فريقه كان الأفضل أمام الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل وانتهت بالتعادل السلبي بينهما.

وقال زوران فى تصريحات لاستوديو مصر بقناة أون تايم سبورت: "كنا الأفضل لكن للأسف مفيش أهداف فكل ما تدربنا عليه تم تطبيقه فى المباراة ولكن ينقصنا قرار تسجيل الهدف".

وأشار مدرب الاتحاد إلى أن المباراة لم تكن سهلة، خاصة أنها أمام الزمالك فريق كبير، مضيفا: "لكن قدمنا مباراة جيدة وهذا أول لقاء نتعادل فيه". واختتم الخواجة أن لديه ثقة فى لاعبيه، كما أن هذه النقطة مهمة وكذلك دعم الجماهير ساهم فى ذلك.