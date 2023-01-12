السقا: نرفض الدخول فى مهاترات حول التحكيم.. ولن نفرط فى أى لاعب خلال يناير

القاهرة - سامية سيد - أبدى عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، تعجبه الشديد من المهاترات حول مباراة فيوتشر وبيراميدز في الدوري العام، والتي انتهب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الأسبوع 13 من الدوري العام.

وقال السقا فى تصريحات صحفية: "فوجئنا منذ الأمس بالعديد من التصريحات حول إسناد المباراة تحكيمياً للكابتن محمد معروف، وأنها المباراة الثالثة له بين الفريقين منذ الموسم الماضي، بالرغم من أننا بالطبع الطرف الثاني لم نحتج وليست من مبادىء النادي الامتعاض أو التشكيك في هوية التحكيم المصري".

وأكمل: "حكم لنا محمد معروف 3 مباريات مع بيراميدز حتى الآن، بل المفاجأة حكم لنا محمد الحنفي 4 مباريات الموسم الماضي أمام الأهلي والزمالك ذهاباً وعودة، لم نحقق الفوز في أى مباراة ولم نصدر مثل تلك المهاترات والمشاحنات بالرغم أننا أكثر المتضررين ، ولكننا نرفض وضع شماعات حول الأداء والنتائج مثل غيرنا".

وأكد احترام نادي فيوتشر للتحكيم المصري قائلا: "في أى وقت يكون لدينا شكوى أو اعتراض فنحن نسلك الطرق الشرعية وليس بالضجيج والبيانات في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح حول احتفاظ الفريق بالمركز الثاني: "لا يزال هدفنا هو المنافسة وتحقيق أفضل أداء ممكن وهذا منذ اليوم الأول ، نجحنا في الفوز بكأس الرابطة الموسم الماضي وتحقيق حلم فشل فيه الكثيرين، لكن طريقنا هذا الموسم أصعب خاصة مع المنافسة على لقب الكونفدرالية".

ورد المدير الرياضي لنادي فيوتشر حول سؤال احتمالية العروض المقدمة للاعبي الفريق: "هناك قرار من مجلس الإدارة برفض رحيل أى لاعب في يناير للحفاظ على القوام الأساسي بسبب المنافسة في العديد من البطولات".