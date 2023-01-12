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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 11 / 1 / 2023 هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه تتضمن أهم الأخبار على الساحة، وتقديمها في صورة ملخص للقارئ حتى يتمكن من الاطلاع على أهم ما فاته على مدار اليوم من أحداث رياضية.

الزمالك يتعادل سلبياً مع الاتحاد السكندرى ويواصل نزيف النقاط فى سباق الدورى

تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.

فيوتشر يتعادل مع بيراميدز 1/1 ويعزز موقعه في وصافة الدوري

تعادل فريق فيوتشر أمام نظيره فريق بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

البنك الأهلى يوجه الشكر لحلمى طولان ..و أمير عبد العزيز مديرا فنيا مؤقتا

قررت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لحلمي طولان المدير الفني لفريق البنك الأهلي وجهازه المعاون علي ما قدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة .

محافظ أسوان يجتمع مع الرمادى والإدارة ويعد بتوفير الدعم للفريق

عقد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية اجتماعا مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى والجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادى واللاعبين عقب مران اليوم، مطالبا الجميع بالحفاظ على الإستقرار وإستثمار نجاحات الجهاز الفنى واللاعبين.

باسم مرسى يعتذر لجمهور الإسماعيلى: أنتم على رأسى

قال باسم مرسي مهاجم فريق الإسماعيلي، إن ما حدث في مباراة حرس الحدود الأخيرة أمر شخصى مؤكداً على تقديره واعتزازه بجماهير الدراويش خاصة أن الأمر مجرد سوء تفاهم حدث عقب اللقاء وسط أجواء شابهها التوتر والعصبية حزناً على الهزيمة لافتاً إلى أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لعودة الانتصارات من جديد.

مروان عطية : اللعب للأهلى شرف كبير وطموحاتى بلا حدود

فضلت الأهلي لتحقيق حلم الطفولة ورفضت بسببه عروضًا مغرية والمنافسة في الدوري قوية.. الأهلي قادر على استعادة الدرع، حضرت مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد.. وحلمت وقتها بارتداء الفانلة الحمراء

حرس الحدود يضم مهاجم منتخب نيجيريا للمحليين.. رسميًا

حصل نادي حرس الحدود، على خدمات، فلانتين أودو، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي ابيا وريرز النيجيري، بداية من يناير الجاري لدعم صفوف فريقه الهجومية.