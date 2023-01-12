شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف وملخص مباراة فيوتشر وبيراميدز بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق فيوتشر أمام نظيره فريق بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.
بدأت الإثارة مبكرا في الدقيقة التاسعة جاءت ركلة جزاء لصالح فريق فيوتشر بعد إعاقة من علي جبر لمحاولة مرور عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء، لكن مروان محسن أهدرها بين أحضان أحمد الشناوي.
بعدها بأقل من عشر دقائق جاءت ركلة جزاء جديدة لصالح فريق فيوتشر بعد إعاقة من أحمد سامي لمحاولة مرور مروان محسن داخل منطقة الجزاء، ترجمها محمد رضا بوبو لهدف أول في اللقاء.
وتعادل بيراميدز بالدقيقة 82، بعد تسديدة بوجه القدم اليمنى الخارجي من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار خدعت الحارس محمود جنش وسكنت يمين المرمى.