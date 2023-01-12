شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يضم 21 لاعبا لقائمة فريق غزل المحلة لمواجهة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها غدا الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء، والتي سوف تقام على استاد المحلة.

وجاءت القائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمود رضا، أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد جابر، محمود علاء، السيد الشبراوى، محمد "بازوكا"، هانى عادل، معاذ الحناوى، مصطفى "العش"، محمد نبيه.

خط الوسط: إبراهيما كونيه، خالد الأخميمى، أحمد الجعيدى، كريم مصطفى، حميد ماو، أحمد الندرى، يوسف "العش"، مصطفى أسامة.

الهجوم: عبده يحيى، جبريل أورويك، عبد الرحمن عاطف "أجوريرو".

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة عقب الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات والهزيمة في 4 مباريات.

وكان فريق غزل المحلة تلقى هزيمة أمام بيراميدز برباعية نظيفة فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعلى إثر الهزيمة أمام بيراميدز رحل المدير الفني للفريق المحلاوى اليوناني بابا فاسيليو عقب جلسة بينه وبين مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة أسامة خليل وتعيين عبد الباقى جمال مدربا للفريق مع أستمرار الجهاز المعاون.

وتعد مباراة إنبى الأولى للمدير الفني الجديد عبد الباقى جمال خلفا للمدرب اليوناني بابا فاسيليو الذى رحل عن الفريق بانهاء التعاقد بالتراضى بين الطرفين عقب اجتماع الأمس.