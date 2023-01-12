شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى رحيل عن انتقال عطية للأهلي: الاتحاد ناد كبير لا يقف على لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صبرى رحيل، لاعب فريق الاتحاد السكندري، أن نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام الزمالك هى شغل المدرب وتعليماته للاعبين، فالفريق يبحث عن الفوز وعدم الخسارة وليس تعطيل فريق.

وقال رحيل فى تصريحات للاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورت، إن الاتحاد لن يتأثر برحيل مروان عطية لاعب الفريق إلى النادى الأهلى، قائلا: "الاتحاد من الأندية الكبيرة، والأندية الكبيرة لا تقف على لاعب، وإن شاء الله مروان يقدم أفضل ما لديه مع فريقه الجديد، فالأهلى سيفرق معه فنيا وتاريخا، وفى المقابل فالاتحاد ضم ثنائي الأهلى محمد محمود وعمار حمدى وهما إضافة للاتحاد أيضا.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.

بهذه النتيجة وصل الزمالك إلى النقطة 26 في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة بينما وصل الاتحاد السكندرى إلى النقطة 19 في المركز الخامس بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 مواجهات وخسر مثلها وتعادل في مباراة واحدة.