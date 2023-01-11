اتحاد القدم يوثق تاريخ الكرة السعودية مع الفيفا

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وأوضح الاتحاد السعودي في بيانه، أنه انطلاقا من أهمية توثيق تاريخ كرة القدم ليكون ذلك مرجعا لكافة الرياضيين، تعمل الإدارة بالتعاون مع فيفا، على توثيق هذا الأمر، من خلال تقديم مشروع يؤرخ الأحداث التاريخية للكرة السعودية.وستكون الجهات العاملة في هذا المشروع، كلا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأعضاء المرشحين من منسوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وخبراء دوليين في التوثيق الرياضي ترشيحهم من فيفا.
وأشار اتحاد الكرة، إلى أنه من الممكن أن يستعين فريق العمل بمن يرونه مناسبا للعمل في مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.
ولفت إلى أن آلية توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، ستكون بناء على طلب من الأندية أعضاء الجمعية العمومية بتعيين من يرونه من منسوبيهم ليكون ممثلا للنادي.
ويحدد الأعضاء المعينون من الأندية والخبراء الدوليون آلية العمل والبرنامج الزمني لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، الذي سيكون تحت إشراف الجمعية العمومية باتحاد الكرة.
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