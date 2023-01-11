شكرا لقرائتكم خبر الطائي يسعى للنهوض على أكتاف التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن افتتاحية الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، يستضيف الطائي مساء اليوم الخميس نظيره التعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، في موقعة كروية ساخنة تبدو فيها الطموحات مشتركة وسط جوانب فنية تبدو في مجملها متقاربة المستوى للطرفين الباحثين عن استعادة التوازن وتفادي السقوط من جديد.

ويدخل الطائي هذا اللقاء وهو السابع برصيد 18 نقطة عقب عودته من قلب العاصمة بخسارة أمام النصر بثنائية في الجولة السابقة، ويأمل في استعادة قطار الانتصارات والاقتراب كثيرا من دائرة المقدمة، وسيعتمد البرتغالي بيدرو داكوستا مدرب فريق الطائي على كوكبة من العناصر البارزة في صفوف الفريق القادرة على تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 21 ، يحفزه كذلك الاستقرار والأداء الفني العالي لدى الفريق ومواصلة الثبات على الأسلوب التكتيكي المتوازن مرتكزا على هداف الفريق الجزائري أمير سعيود والزامبي ناوليدج موسونا والكاميروني كولينز فاي إضافة إلى الغيني ألفا سيميدو.

في المقابل يدخل التعاون مواجهة اليوم وهو خامسا برصيد 23 نقطة بعد خسارته في بريدة لقاء الخليج الماضي بهدف دون رد، ويأمل هو الآخر في تجاوز هذه الخسارة سريعا والعودة من جديد إلى دائرة الانتصارات، وسيخوض مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا اللقاء بحثا عن السيطرة على مجريات اللقاء منذ البداية وإظهار الأداء الفني الإيجابي المنتظر مع تلافي الأخطاء التي ظهرت في اللقاء السابق علاوة على تعويض غياب الثلاثي سميحان النابت وسعد الناصر وزياد الصحفي المتواجدين ضمن قائمة المنتخب السعودي المشارك حاليا في بطولة كأس الخليج الـ25 في العراق، معتمدا كذلك على تواجد العنصر الأجنبي المتمثل في هدافه

الكاميروني لياندري توامبا والإسباني ألفارو ميدران والبرازيلي جوميز بيريرا وكذلك الهولندي أشرف المهديوي.

وتعتبر مواجهة اليوم هي الثالثة للطرفين على صعيد دوري المحترفين والأولى في مسماه الجديد، حيث التقيا الموسم الماضي في مواجهتين كسب الطائي المواجهة الأولى بنتيجة (2 ــ 1)، فيما انتهت المواجهة الثانية بالتعادل الإيجابي (1 ــ 1)، في المقابل التقى الفريقان في أربع مواجهات سابقة ضمن الدوري الممتاز، تفوق خلالها التعاون في مواجهتين بهدف وحيد، وكسب الطائي مواجهة بنتيجة (2 ــ 1)، فيما حضر التعادل الإيجابي عبر مواجهة واحدة فقط بهدف لمثله.