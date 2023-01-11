الفوز شعار الأخضر أمام عمان للتأهل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض المنتخب السعودي لقاءه الأخير مساء اليوم أمام منتخب عمان خلال مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات، ضمن منافسات كأس الخليج العربي، والذي تقام أحداثه على أرض العراق في مدينة البصرة.

يدخل الأخضر هذا اللقاء بفرصة وحيدة، وهي تحقيق الفوز للتأهل والعبور لدور نصف النهائي من البطولة، إذ في رصيده 3 نقاط إثر فوزه في الجولة الأولى أمام المنتخب اليمني، قبل أن يخسر اللقاء الثاني أمام العراق وسط ظروف جوية صعبة لعب فيها اللقاء، واستطاع صاحب الأرض والجمهور من اقتناص النقاط الـ3.

ويأمل المدرب الوطني سعد الشهري تعويض التعثر في الجولة الماضية، والعودة إلى تحقيق الفوز الذي سيكون مقرونا بالتأهل في حال حدوثه، ويسعى جاهدا لتجنب أي تعثر يعيده إلى أرض الوطن مغادرا البطولة من دور المجموعات.

وعلى الطرف الآخر، يأتي المنتخب العماني إلى مواجهة السعودية، وهو يملك فرصتين للتأهل في حال فوزه أو الخروج بالتعادل، وفي الحالتين يتأهل رسميا للدور نصف النهائي، مواصلا رحلة المنافسة على لقب البطولة.

وبالعودة إلى تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين في البطولة، نجد التفوق الكاسح للمنتخب السعودي أمام شقيقه العماني، فقد تواجها في 15 لقاء، حقق الأخضر الفوز في 13 مواجهة، بينما فاز عمان في مواجهتين إحداهما كانت قد انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن تحسم ركلات الترجيح لقب بطولة خليجي 19 لصالح منتخب عمان آنذاك.

قبل المواجهة







ترتيب السعودية الثالث بـ3 نقاط



عمان في وصافة المجموعة متساويا في النقاط مع العراق 4 نقاط



يدخل عمان بفرصتي الفوز أو التعادل للتأهل بينما الأخضر يلزمه الفوز للتأهل



حقق المنتخب السعودي 12 فوزا على التوالي أمام عمان في تاريخ البطولة



تواجها في البطولة 15 مرة، فازت السعودية 13 مقابل فوزين لعمان، أحدهما بركلات الترجيح



آخر لقاء جمعهما كان في خليجي24، وانتهى بفوز السعودية 3-1



مواجهات السعودية الماضية

السعودية 2-0 اليمن

السعودية 0-2 العراق

مواجهات عمان الماضية

عمان 0-0 العراق

عمان 3-2 اليمن

ترتيب المجموعة الأولى قبل الجولة الثالثة

العراق: 4 نقاط

عمان: 4 نقاط

السعودية: 3 نقاط

اليمن : 0 نقاط

حسابات التأهل في المجموعة الأولى





فوز عمان أو تعادلها مع السعودية يؤهلها إلى المربع الذهبي، وتودع السعودية



فوز العراق أو التعادل مع اليمن يؤهلها إلى المربع الذهبي، بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة



ليس أمام السعودية إلا الفوز للتأهل، ومن الممكن أن تتأهل حال التعادل، شرط خسارة العراق من اليمن بفارق أكثر من هدفين



سجل مواجهات المنتخبين في تاريخ البطولة

خليجي 4 : السعودية 3-1 عمان

خليجي 5 : السعودية 4-0 عمان

خليجي 6 : السعودية 3-0 عمان

خليجي 7 : السعودية 3-1 عمان

خليجي 8 : السعودية 3-1 عمان

خليجي 9 : السعودية 2-0 عمان

خليجي 11 : السعودية 2-0 عمان

خليجي 12 : السعودية 2-1 عمان

خليجي 13 : السعودية 1-0 عمان

خليجي 14 : السعودية 1-0 عمان

خليجي 15 : السعودية 2-0 عمان

خليجي 16 : السعودية 2-1 عمان

خليجي 19 : السعودية 0-0 عمان

خليجي 23 : السعودية 0-2 عمان

خليجي 24 : السعودية 3-1 عمان