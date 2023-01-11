شكرا لقرائتكم خبر الجاسم: أوضاع الأهلي خارج إرادتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الدولي السابق، نائب رئيس نادي أهلي جدة، تيسير الجاسم، حقيقة الأوضاع الصعبة التي تواجه إدارة «الراقي»، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد خلال الانتقالات الشتوية الحالية، للعودة إلى مكان الفريق الطبيعي بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وينافس الأهلي هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى «يلو»، للمرة الأولى في تاريخه، بعد هبوطه في الموسم الماضي.

ويحتل أهلي جدة حاليا المركز السادس بـ25 نقطة بعد الجولة الـ16، وتبقت له مباراتان مؤجلتان، وتعاني جماهيره من القلق خوفا من فشله في الصعود.

وكتب تيسير الجاسم عبر انستقرام، أمس: «جمهورنا العزيز نتفق 100 % معكم في مطالبكم الصحيحة، ومشاعركم الصادقة تجاه الفريق، ونحن معكم أيضا».

وأضاف: «لسنا مغيبين عما يحتاجه الفريق من إضافة عناصر ذات جودة عالية من العنصر الأجنبي والمحلي، وكان مخططنا أن يأتي اللاعبون في الأول من يناير الجاري».

وختم: «لكن الأمور خارج إرادتنا لهذه اللحظة ونأمل أن تتيسر».