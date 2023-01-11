شكرا لقرائتكم خبر الجاسم: أوضاع الأهلي خارج إرادتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينافس الأهلي هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى «يلو»، للمرة الأولى في تاريخه، بعد هبوطه في الموسم الماضي.ويحتل أهلي جدة حاليا المركز السادس بـ25 نقطة بعد الجولة الـ16، وتبقت له مباراتان مؤجلتان، وتعاني جماهيره من القلق خوفا من فشله في الصعود.
وكتب تيسير الجاسم عبر انستقرام، أمس: «جمهورنا العزيز نتفق 100 % معكم في مطالبكم الصحيحة، ومشاعركم الصادقة تجاه الفريق، ونحن معكم أيضا».
وأضاف: «لسنا مغيبين عما يحتاجه الفريق من إضافة عناصر ذات جودة عالية من العنصر الأجنبي والمحلي، وكان مخططنا أن يأتي اللاعبون في الأول من يناير الجاري».
وختم: «لكن الأمور خارج إرادتنا لهذه اللحظة ونأمل أن تتيسر».
كانت هذه تفاصيل خبر الجاسم: أوضاع الأهلي خارج إرادتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.