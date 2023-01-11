جروح الفتح تصطدم بنشوة الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مواجهة شرقاوية خالصة يحل فريق الاتفاق المنتشي بفوزه الأخير على أبها ضيفا على فريق الفتح المتراجع بالجولتين الماضيتين عقب خسارتيه أمام الفيحاء والعدالة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في اللقاء الذي سيجمعهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء. ويدخل فريق الفتح (15 نقطة) مواجهة الليلة بهدف تصحيح مساره والعودة لسكة الانتصارات بقيادة مدربه اليوناني جورجوس دونيس الذي سيهدف لتعزيز خطوطه الدفاعية وامتلاك منطقة وسط الملعب واستغلال المساحات في دفاعات الاتفاق، والعمل على تقارب الخطوط وإصلاح الخلل في دفاعات فريقه عقب الخسارتين الماضيتين. بالمقابل يطمح الفرنسي باتريس كالديرون في لقاء الليلة لمواصلة صحوة الفريق عقب الفوز الهام الذي حققه الفريق أمام أبها، واستغلال الحالة المعنوية للفريق، والزج بالفرنسي يوسف نياكيتي في القائمة الأساسية في لقاء اليوم بجوار البرازيلي فيتينو لاستثمار الدفاعات في الخطوط الخلفية لفريق الفتح. بالمقابل يطمح الفرنسي باتريس كالديرون في لقاء الليلة لمواصلة صحوة الفريق عقب الفوز الهام الذي حققه الفريق أمام أبها، واستغلال الحالة المعنوية للفريق، والزج بالفرنسي يوسف نياكيتي في القائمة الأساسية في لقاء اليوم بجوار البرازيلي فيتينو لاستثمار الدفاعات في الخطوط الخلفية لفريق الفتح.

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