للمرة الثالثة على التوالي.. الزمالك يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام الاتحاد السكندري

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الزمالك سلبياً مع الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على أرضية ملعب استاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار مواجهات الجولة الثالثة عشر بالمسابقة المحلية.

ودخل الزمالك مباراة الاتحاد وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 25 نقطة، جمعها من خوض 12 مباراة، حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وتلقى هزيمة وحيدة.

فيما دخل الاتحاد السكندري مواجهة الزمالك وهو يحتل المركز الثامن وفي رصيده 17 نقطة، بعد خوض 12 مباراة حقق خلالها الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وهُزم في 3 مواجهات.

وبهذا التعادل، وصل الزمالك إلى النقطة 26 في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، بينما وصل الاتحاد السكندرى إلى النقطة 19 في المركز الخامس.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة، ضغط هجومى من لاعبى الاتحاد السكندرى على مرمى محمد عواد حارس الزمالك، الذى تصدى لتسديدة أحمد عادل ميسى لاعب سيد البلد في الدقيق 7 من عمر اللقاء، في الوقت الذى حاول فيه لاعبى الفريق الأبيض في السيطرة على منطقة المناورات.

سيطر لاعبى الزمالك على منطقة وسط الملعب ولكن دون خطورة على مرمى الاتحاد السكندرى، وأشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء لـ محمود عبد العزيز لاعب سيد البلد في الدقيقة 19 بعد تدخله تجاه مصطفى شلبى.

وأجري الصربى زوران أول تغيير اضطرارى في الدقيقة 36 بخروج محمود عبد العزيز بعد تعرضه للإصابة في كتفه ونزول محمد فارس، ولم تشهد المباراة أي خطورة على مرمى الفريقين وانحصر اللعب في منطقة الملعب حتى انتهى الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 51 إرسال كرة مقوسة من زيزو خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك سددها حسام عبد المجيد لكن شتتها عبد الله نصيب مدافع الاتحاد، وحاول بعدها لاعبو الفريق الأبيض تكثيف الهجوم على مرمى سيد البلد بانطلاقات عاشور وزيزو ولكن دون جدوى.

ودفع فيريرا بـ شيكابالا في الدقيقة 59 من عمر المباراة بديلاً لـ مصطفى شلبى لتنشيط الخط الأمامى للفريق الأبيض وحل نيمار بديلاً لعبد الشافى.

وأطلق حمزة المثلوثى ظهير الزمالك تسديدة قزية في الدقيقة 63 من عمر المباراة تصدى لها صبحى سليمان حارس الاتحاد السكندرى، كما شهدت الدقيقة 63 تصويبة قوية من زيزو مرت على يسار حارس سيد البلد.

وأجرى فيريرا تبديلين أخرين بخروج سيف الجزيرى ونزول يوسف أسامة نبيه ودخول سامسون أكينولا وخروج عمرو السيسى لزيادة الفاعلية الهجومية على مرمى زعيم الثغر، وحاول لاعبو الفريق الأبيض تسجيل هدف التقدم ولكن كل الفرص لم تنجخ وانتهت المباراة بالتعادل السليى.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ودخل الاتحاد مباراة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: صبري رحيل - خالد صبحي - عبدالله نصيب - هشام صلاح

خط الوسط: مورو ساليفو - محمود عبد العزيز - خالد الغندور

في الهجوم: إبراهيم حسن - أوستن أموتو - أحمد عادل ميسي