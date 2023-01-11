شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الزمالك يمر بحالة غريبة.. وإمام وزيزو مش فى حالتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن فريق الزمالك يمر بحالة غريبة تظهر بشكل عام على أداء اللاعبين فى مباراته أمام الاتحاد السكندري التى جمعت الفريقين اليوم.

وقال إمام فى الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورت "ستديو مصر" إنه لا يعرف سببا لتبديل محمد عبد الشافي فهو من أفضل اللاعبين في الملعب خاصة باللعب بجانب مصطفى شلبى، لكن بغض النظر عن التغييرات صحيحة أم خاطئة هناك حالة بين اللاعبين بشكل عام لا نعرف سببها.

وأضاف الثعلب أن زيزو وإمام عاشور ليسا فى حالتهما، قائلا: "إمام ما شفتوش زى باقى الماتشات"، حالة عامة غريبة فى الزمالك فهذا هو اللقاء الثانى دون فوز.

وأشار نجم الفريق السابق إلى أنه "من الممكن ألا تفوز لكن آخر 10 دقائق لا يوجد حماس أو إصرار أو ضغط أو روح، فالجزيرى مش كويس لكن اتحرك كتير"، مختتما: "مش ده الزمالك ولا ده الفريق اللى نعرفه".

يذكر أن مباراة الزمالك والاتحاد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين ليفقد الأبيض نقطتان فى مشواره ببطولة الدورى.