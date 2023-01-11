شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. الأهلي يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الأربعاء 11 / 1 / 2023 4 مباريات ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره الزمالك، والتقى فيوتشر مع بيراميدز، وواجه البنك الأهلى فريق الداخلية، وفى الختام مباراة طلائع الجيش وسموحة.

الزمالك يتعادل سلبياً مع الاتحاد السكندرى ويواصل نزيف النقاط فى سباق الدورى

تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.

فيوتشر يتعادل مع بيراميدز 1/1 ويعزز موقعه في وصافة الدوري