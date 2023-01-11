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جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. الأهلي يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الأربعاء 11 / 1 / 2023 4 مباريات ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره الزمالك، والتقى فيوتشر مع بيراميدز، وواجه البنك الأهلى فريق الداخلية، وفى الختام مباراة طلائع الجيش وسموحة.

الزمالك يتعادل سلبياً مع الاتحاد السكندرى ويواصل نزيف النقاط فى سباق الدورى

تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.

 

الزمالك يتعادل سلبياً مع الاتحاد السكندرى ويواصل نزيف النقاط فى سباق الدورى

 

فيوتشر يتعادل مع بيراميدز 1/1 ويعزز موقعه في وصافة الدوري

تعادل فريق فيوتشر  أمام نظيره فريق بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

 

فيوتشر يتعادل مع بيراميدز 1/1 ويعزز موقعه في وصافة الدوري

 

سموحة يفوز على طلائع الجيش بثنائية حسام حسن فى الدورى

حقق فريق سموحة بقيادة طارق العشرى فوزا صعبا على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، فى افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

 

سموحة يفوز على طلائع الجيش بثنائية حسام حسن فى الدورى

 

تعادل فريق الداخلية مع البنك الأهلي بثلاث أهداف لكل منهما  في المباراة التي جمعتهما ، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الممتاز.

 

البنك الأهلى يتعادل مع الداخلية 3-3 فى لقاء مثير ببطولة الدورى

 

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز 
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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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