شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يختار 22 لاعبا فى قائمة المصرى لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة النادي الأهلي غدا الخميس ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري.

وجاءت قائمة المصري كالتالي: محمود جاد، محمد شحاتة، عصام ثروت، حسن علي، عمرو طارق، عماد بوبكر ، إسلام أبو سليمة، أسامة الجزار، عمرو سعداوي، حسين السيد، إسلام المزين، إيزي إيميكا، عمرو موسى، محمد جريندو، عبد الرحيم دغموم، أحمد الشيخ، إلياس الجلاسى، أحمد شداد، زياد فرج، أنتوني أكبوتو، فرانك إيتوجا، مروان حمدي، بينما استمر غياب كريم العراقي بسبب الإصابة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الأهلي فى السابعة مساء غد الخميس فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، وذلك بعدما خاض 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفا آخر.

وكان النادي المصري قد حقق انتصارين متتاليين خلال المباريات الأخيرة بالدوري، حيث فاز على الداخلية في الجولة 11 بهدف نظيف، ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

بينما يحتل النادي الأهلي المركز الأول في قمة المسابقة برصيد 30 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 12 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وأحرز لاعبو الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف.