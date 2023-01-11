شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الرازق حكما للأهلى والمصري غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وليد عبد الرازق حكما لمباراو الأهلي والمصري البورسعيدي في الأسبوع الثالث عشر بالدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدًا الخميس في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد برج العرب.

فيما تم تعيين الحكم نادر قمر الدولة، لمباراة غزل المحلة وإنبي غدًَا في تمام الساعة 5:00 مساءً على أرضية ستاد المحلة.

وجاء طاقما حكام مباراتي الغد كالتالي:

وانتهت أربعة مواجهات، اليوم الأربعاء 11-1-2023، في منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري سلبيًا، وتعادل بيراميدز مع فيوتشر إيجابيًاَ بهدف لمثله.

وشهدت أيضًا مباريات اليوم الأربعاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز، تعادل فريق الداخلية مع نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف لمثلهم، وفاز فريق سموحة على نظيره فريق طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف.